अस्पतालों में सप्लाई होने वाला आयरन-फोलिक एसिड सीरप जांच में फेल, स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं के सैंपल फेल होने का सिलसिला जारी है। अब आयरन एवं फोलिक एसिड सीरप का एक बैच गुणवत्ताविहीन मिला है। उत्तराखंड की कोटेक हेल्थकेयर लिमिटेड की ओर से सप्लाई किए गए इस सीरप के सैंपल तीन अलग-अलग लैब में भेजे गए थे, जिनमें दो की रिपोर्ट फेल आई है।

इस रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ, निदेशक और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित बैच का सीरप मरीजों को न बांटने के निर्देश दिए हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन (यूपीएमएससीएल) ने बाराबंकी, हाथरस, मऊ, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर के वेयरहाउस से इसके वितरण पर रोक लगा दी है।

कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) की ओर से जारी पत्र में वेयरहाउस प्रभारियों को फेल हुए बैच का स्टाक अलग रखने और उसका वितरण न करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यदि संबंधित बैच का सीरप किसी अस्पताल के स्टोर में मिलता है तो उसका वितरण तत्काल रोककर बची हुई मात्रा वेयरहाउस को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं।