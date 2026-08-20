यूपी में अब खिलाड़ियों की जरूरत के हिसाब से बनेगा खेल सुविधाओं का बजट, बेवजह के खर्च पर लगेगी रोक
उत्तर प्रदेश में अब खिलाड़ियों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से खेल सुविधाओं का निर्माण होगा। लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मल्टीपरपज हॉल बनेगा।
HighLights
खिलाड़ियों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से बनेंगी खेल सुविधाएं।
लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में मल्टीपरपज हॉल का होगा निर्माण।
साई की गाइडलाइन का रखा जाएगा विशेष ध्यान।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के जिलों में अब खेल सुविधाओं का निर्माण खिलाड़ियों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से कराया जाएगा। खेल मैदान, प्रशिक्षण सुविधाएं और अन्य जरूरी संसाधनों को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्माण कार्यों के बजट में ऐसे काम शामिल नहीं किए जाएंगे, जिनकी जरूरत नहीं है।
इसी क्रम गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में मल्टीपरपज हाल बनाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों का संशोधित इस्टीमेट एक सप्ताह में तैयार कर देने के निर्देश दिए हैं।
साई की गाइडलाइन का रखा जाएगा ध्यान
इस वर्ष खेल सुविधाओं और नए निर्माण कार्यों को लेकर गुरुवार को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सभागार में बैठक हुई। इसमें मंत्री ने सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों और प्रोजेक्ट मैनेजरों से कहा कि उपलब्ध बजट के अनुसार ही निर्माण कार्यों की योजना बनाई जाए।
हर जिले में खिलाड़ियों को जिन सुविधाओं की सबसे अधिक जरूरत है, उन्हें पहले पूरा किया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि इस्टीमेट बनाते समय अनावश्यक कामों को शामिल न करें।
निर्माण कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने से पहले संबंधित जिले में खेल सुविधाओं की वास्तविक स्थिति और खिलाड़ियों की जरूरत का आकलन किया जाए। साथ ही इस्टीमेट तैयार करते समय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जाए। बैठक में खेल सचिव सुहास एलवाई, विभिन्न जिलों के प्रोजेक्ट मैनेजर और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मौजूद रहे।
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