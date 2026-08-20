यूपी में अब खिलाड़ियों की जरूरत के हिसाब से बनेगा खेल सुविधाओं का बजट, बेवजह के खर्च पर लगेगी रोक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के जिलों में अब खेल सुविधाओं का निर्माण खिलाड़ियों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से कराया जाएगा। खेल मैदान, प्रशिक्षण सुविधाएं और अन्य जरूरी संसाधनों को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्माण कार्यों के बजट में ऐसे काम शामिल नहीं किए जाएंगे, जिनकी जरूरत नहीं है।

इसी क्रम गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में मल्टीपरपज हाल बनाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों का संशोधित इस्टीमेट एक सप्ताह में तैयार कर देने के निर्देश दिए हैं।

साई की गाइडलाइन का रखा जाएगा ध्यान इस वर्ष खेल सुविधाओं और नए निर्माण कार्यों को लेकर गुरुवार को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सभागार में बैठक हुई। इसमें मंत्री ने सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों और प्रोजेक्ट मैनेजरों से कहा कि उपलब्ध बजट के अनुसार ही निर्माण कार्यों की योजना बनाई जाए।