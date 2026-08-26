यूपी के गिग वर्कर्स को बड़ी सौगात, फिक्स्ड टर्म वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा अब और व्यापक होगा। इसके तहत कर्मचारियों के साथ असंगठित श्रमिकों, गिग व प्लेटफार्म श्रमिकों और स्व-नियोजित श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था की गई है।

निश्चित अवधि (फिक्स्ड टर्म) पर काम करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। वहीं छोटे मकान बनाने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। भवन निर्माण उपकर लगाने के लिए आवासीय भवन की निर्माण लागत की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।

ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता के आधार पर तैयार उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2026 को लागू करने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। वैधानिक अधिकारों का संरक्षण नई व्यवस्था में पात्र प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के संचालन और अंशदान का प्रविधान है। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना से अधिक संख्या में कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ मिल सकेंगे। महिला कर्मचारियों के मातृत्व लाभ से जुड़े वैधानिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है।

रोजगार के दौरान दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु या नुकसान होने पर कर्मकार अथवा उनके पात्र आश्रितों को कर्मकार प्रतिकर के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था संरक्षण, आश्रित लाभ, मातृत्व संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में मजबूत किया गया है।