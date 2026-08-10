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    यूपी में नौ होटल समूह बने ट्रेनिंग पार्टनर, कागजी प्रशिक्षण के बजाय उद्योग की जरूरत के हिसाब से तैयार होंगे युवा

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 02:01 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए लखनऊ और आगरा के नौ होटलों को प्रशिक्षण पार्टनर बनाया है। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. कौशल मिशन ने युवाओं के लिए होटल उद्योग से साझेदारी की।

    2. लखनऊ-आगरा के नौ होटल बने प्रशिक्षण पार्टनर, देंगे व्यावहारिक ज्ञान।

    3. युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा, होटल को कुशल कर्मचारी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए होटल उद्योग को प्रशिक्षण व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। लखनऊ और आगरा के नौ होटल व होटल समूहों को ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया है।

    अब हास्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रशिक्षण केवल प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं को होटल उद्योग में काम की वास्तविक जरूरतों के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण देने पर जोर होगा।

    ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में अभी होटल ताज महल, अवध, गोल्डन ट्यूलिप, रमाडा, मैरियट, जेमिनी, द सेंट्रम, द रेगनेंट, चार्टर्ड होटल, हयात और रिनेसां को शामिल किया गया है। इन संस्थानों की उद्योग विशेषज्ञता का इस्तेमाल युवाओं को काम के अनुरूप कौशल देने में किया जाएगा।

    हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर रोजगार मिलना आसान नहीं है। अतिथि सत्कार, फ्रंट आफिस संचालन, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, किचन और ग्राहक सेवा जैसे कार्यों में व्यावहारिक दक्षता जरूरी है। होटल उद्योग की भागीदारी से प्रशिक्षण में इन जरूरतों को शामिल किया जा सकेगा।

    इससे प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को वास्तविक कार्यस्थल पर काम करने में आसानी होगी। इसका लाभ केवल युवाओं को ही नहीं मिलेगा। होटल और हास्पिटैलिटी उद्योग को भी आवश्यक कौशल से तैयार युवाओं का पूल उपलब्ध होगा। इससे नए कर्मचारियों को शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण देने में होटल संस्थानों का समय और संसाधन बच सकते हैं।

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    प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ होटल, रेस्टोरेंट और हास्पिटैलिटी सेवाओं में कुशल कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में होटल उद्योग को प्रशिक्षण से जोड़ने से युवाओं के कौशल और बाजार की जरूरत के बीच अंतर कम करने में मदद मिलेगी। कौशल विकास मिशन और उद्योग के इस सीधे जुड़ाव से प्रशिक्षण से रोजगार तक की राह अधिक व्यावहारिक बनाने की कोशिश की गई है।

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