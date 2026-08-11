आजादी के रंग से संवर रही 30 हजार महिलाओं की जिंदगी, UP में महिलाओं ने बनाए 1.90 करोड़ तिरंगे

डिजिटल टीम, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश के हर घर पर फहराने वाला राष्ट्रीय ध्वज केवल राष्ट्रभक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि राज्य की 30 हजार से अधिक ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भी गवाह बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप 'हर घर तिरंगा' अभियान को ग्रामीण आजीविका से जोड़ते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं को आय का एक बड़ा जरिया उपलब्ध कराया है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के अंतर्गत प्रदेश भर के 6,000 महिला स्वयं सहायता समूहों की लगभग 30,000 महिलाओं को 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से रिकॉर्ड 1.90 करोड़ तिरंगों का निर्माण पूरा हो चुका है।