आजादी के रंग से संवर रही 30 हजार महिलाओं की जिंदगी, UP में महिलाओं ने बनाए 1.90 करोड़ तिरंगे
स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश की 30 हजार से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत 1.90 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज बनाए हैं। यह पहल इन महिला ...और पढ़ें
HighLights
30,000 ग्रामीण महिलाओं ने 1.90 करोड़ तिरंगे बनाए।
'हर घर तिरंगा' अभियान से मिली आर्थिक स्वतंत्रता।
आजीविका मिशन महिलाओं को स्थायी रोजगार से जोड़ रहा।
डिजिटल टीम, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश के हर घर पर फहराने वाला राष्ट्रीय ध्वज केवल राष्ट्रभक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि राज्य की 30 हजार से अधिक ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भी गवाह बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप 'हर घर तिरंगा' अभियान को ग्रामीण आजीविका से जोड़ते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं को आय का एक बड़ा जरिया उपलब्ध कराया है।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के अंतर्गत प्रदेश भर के 6,000 महिला स्वयं सहायता समूहों की लगभग 30,000 महिलाओं को 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से रिकॉर्ड 1.90 करोड़ तिरंगों का निर्माण पूरा हो चुका है।
सिलाई से लेकर अंतिम फिनिशिंग तक में जुटी हैं ग्रामीण महिलाएं
अभियान के तहत तैयार किए जा रहे इन तिरंगों को ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों, स्थानीय निकायों और अन्य शैक्षणिक/सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश भर के घरों और प्रतिष्ठानों तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने लखनऊ के चिनहट विकासखंड की ग्राम पंचायत जुग्गौर और सिकन्दरपुर में तिरंगा निर्माण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। यहाँ तुलसी मां, छोटे साहब और बजरंगबली स्वयं सहायता समूहों को आवंटित 1.50 लाख के लक्ष्य में से 1.30 लाख से अधिक झंडे तैयार किए जा चुके हैं। जिन हाथों में कल तक केवल घर-परिवार की जिम्मेदारी थी, उन्हीं हाथों से निर्मित तिरंगे अब पूरे प्रदेश में गर्व से फहराएंगे, जिससे महिलाओं में स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता का संचार हुआ है।
वर्षभर आय देने वाली गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है आजीविका मिशन
मिशन निदेशक अरुण कुमार के अनुसार, योगी सरकार का उद्देश्य इन महिलाओं की आय को केवल मौसमी गतिविधियों (जैसे तिरंगा निर्माण) तक सीमित रखना नहीं है। आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं को स्थायी रोजगार देने के लिए अन्य क्षेत्रों से भी जोड़ा जा रहा है।
- खाद्य प्रसंस्करण व मसाले: मसाला पीसने, पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
- कुटीर एवं हस्तशिल्प: सोलर ड्रायर, वस्त्र/परिधान निर्माण, अगरबत्ती निर्माण और हस्तशिल्प।
- पशुपालन व कृषि: डेयरी, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और जैविक खेती।