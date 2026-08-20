पाकिस्तानी गैंग्सटर शहजाद भट्टी गिरोह पर योगी सरकार का एक्शन, आतंकी संगठन घोषित करने की कवायद तेज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आतंकियों की पौध तैयार करने की साजिश रच रहे आईएसआई (इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस) समर्थित गैंग्सटर शहजाद भट्टी उसके पाकिस्तानी हैंडलरों को आतंकवादी घोषित करने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से संस्तुति की है, जिसमें इस गैंग को भारत में अस्थिरता की साजिश का जिम्मेदार ठहराया गया है।

आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस), स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भट्टी नेटवर्क से जुड़े 52 लोगों की गिरफ्तारी, 175 संदिग्धों की कुंडली तैयार होने का उल्लेख किया है। यह भी बताया कि इनमें से 62 लोगों को चिह्नित कर पूछताछ की गयी है, जिनकी निगरानी चल रही है।

केंद्रीय और राज्य की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि भारत की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को क्षति पहुंचाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश के तहत पाकिस्तानी शहजाद भट्टी नेटवर्क इंटरनेट मीडिया के माध्यम के से गुमराह कर अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा रहा है। उसके साथ आबिद जट्ट, हम्माद मेमन उर्फ हम्माद बरकाती, जावेद पाकिस्तानी, रजा भाई पाकिस्तानी, अजमल गुर्जर पाकिस्तानी, राशिद भट्टी, राणा हुसैन, मेजर इकबाल, मेजर हमीद, मेजर अनवर भी इस साजिश को तेजी से बढ़ा रहे हैं।

ये नेटवर्क उत्तर प्रदेश के नौजवानों को धन एवं काम का लालच देकर रेडिक्लाइज कर रहा है। मुस्लिम धर्म छोड़ चुके लोगों, हिंदू धार्मिक नेताओं एवं पुलिस कर्मियों की हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। एटीएस एवं एसटीएफ ने 26 मई को शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए समन्वित आपरेशंस चलाकर शहजाद भट्टी नेटवर्क से संबंधित 175 को चिन्हित किया गया। जिसके बाद विभिन्न तिथियों में 12 अभियोग पंजीकृत कराते हुए 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू, ज्वलनशील लिक्विड, आपत्तिजनक पोस्टर बरामद किए गये।

अब प्रदेश सरकार ने इस राष्ट्रविरोधी सक्रिय नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पकड़े गये अभियुक्तों से मिले साक्ष्यों के आधार पर तैयार रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। जिसमें इस नेटवर्क के सदस्यों, हैंडलरों को विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम-1967 के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क व उसके सदस्यों को आतंकी घोषित करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने की संस्तुति की है।