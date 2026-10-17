यूपी के माध्यमिक स्कूलों में जनवरी तक पूरा करना होगा बोर्ड परीक्षा का कोर्स, एग्जाम को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जनवरी तक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। फरवरी 2027 में संभावित बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए शासन ने पढ़ाई समय से पूरी कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले दोहराई करने और तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके साथ ही शिक्षकों के लंबित बकाया भुगतान के 335 मामलों को पांच नवंबर तक निपटाने और चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने पर भी जोर दिया गया है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षकों के बकाया भुगतान के मामले लंबे समय से लंबित हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इनकी जांच कर नियमानुसार भुगतान कराने और पांच नवंबर तक सभी मामलों की रिपोर्ट शासन को देने को कहा गया है।

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले सात अक्टूबर को हुई बैठक में इन मामलों को 31 अक्टूबर तक निपटाने के निर्देश दिए गए थे। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को अपने स्तर पर समीक्षा करने और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को रोजाना निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी।