यूपी के स्कूलों में 'पैड से आगे' संवेदनशील वातावरण की तैयारी, बेटियों की गरिमा और शिक्षा का रखा जाएगा खास ध्यान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बेटियों की शिक्षा किसी स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया के कारण बाधित न हो और विद्यालय उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित, सम्मानजनक एवं संवेदनशील स्थान बनें—योगी सरकार इस दिशा में एक बड़ी व्यवस्थागत पहल को धरातल पर उतार रही है। इसी कड़ी में, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में शिक्षकों की समझ और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर आयोजित दो दिवसीय विशेष उन्मुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से कुल 223 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर विद्यालयी माहौल को बदलने की नींव रखी जा रही है।

'डॉ. जया ठाकुर प्रकरण' और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन यह महत्वपूर्ण पहल 'डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य' प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशिक्षण सामग्री में मासिक धर्म स्वास्थ्य को बालिकाओं की गरिमा, समानता, गोपनीयता और शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी और निजी, दोनों तरह के ग्रामीण व शहरी विद्यालयों में ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे मासिक धर्म के कारण किसी भी छात्रा की पढ़ाई प्रभावित न हो।

दो दिनों में 75 जिलों से तैयार होंगे 223 मास्टर ट्रेनर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जनपद से तीन प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले दिन 37 जनपदों (जैसे- आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या आदि) के 111 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण पूरा हुआ, जबकि शेष 38 जनपदों के 112 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण अगले चरण में संपन्न हो रहा है। ये मास्टर ट्रेनर अपने-अपने जिलों में जाकर सभी विद्यालयों के महिला एवं पुरुष शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे।

'पैड से आगे' बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छता पर विशेष जोर प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह समझना है कि मासिक धर्म स्वच्छता केवल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसमें क्रियाशील बालिका शौचालय, निरंतर पानी और साबुन की उपलब्धता, सुरक्षित निस्तारण (Disposal) व्यवस्था और आपात स्थिति में मिलने वाली सहायता को अनिवार्य आधारभूत आवश्यकता माना गया है। शिक्षकों को यह सिखाया जा रहा है कि वे बिना किसी झिझक या भेदभाव के बालिकाओं का सहयोग करें और इसे एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाएं।

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जागरूकता से मिटेंगे भ्रम और घटेगी अनुपस्थिति इस पूरी पहल का एक मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक मिथकों, झिझक और पूर्वाग्रहों को समाप्त करना है। संवेदनशील व वैज्ञानिक जानकारी मिलने से जहां एक ओर बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में होने वाली छात्राओं की अनावश्यक अनुपस्थिति (Dropout/Absence) में भी भारी कमी आएगी। योगी सरकार की इस योजना से प्रदेश भर के विद्यालयों में उत्तरदायित्व और जवाबदेही का नया माहौल तैयार होगा।