यूपी में प्रशस्त 2.0 एप से होगी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्क्रीनिंग, शिक्षकों को देखने होंगे वीडियो

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश में कक्षा एक से 12 तक के विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 एप के माध्यम से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग शुरू करने से पहले स्कूलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं यूडायस पर अपडेट करनी होंगी। साथ ही प्रदेश के सभी बोर्डों के सरकारी, परिषदीय, निजी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी शिक्षकों को एप पर उपलब्ध 10 आनलाइन सेंसिटाइजेशन वीडियो देखना अनिवार्य किया गया है।

इन वीडियो की कुल अवधि करीब 40 मिनट है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में प्रशस्त 2.0 एप के विभिन्न फीचर्स और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।