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यूपी में प्रशस्त 2.0 एप से होगी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्क्रीनिंग, शिक्षकों को देखने होंगे वीडियो

By Vivek Rao Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:00 AM (IST)

प्रदेश में कक्षा एक से 12 तक के विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 एप से स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए स्कूलों को यूडायस डेटा अपडेट करना होगा और शिक्षकों को 10 ऑनलाइन वीडियो देखना अनिवार्य है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की स्क्रीनिंग।

  2. प्रशस्त 2.0 एप का उपयोग किया जाएगा।

  3. शिक्षकों के लिए 10 ऑनलाइन वीडियो अनिवार्य।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश में कक्षा एक से 12 तक के विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 एप के माध्यम से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग शुरू करने से पहले स्कूलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं यूडायस पर अपडेट करनी होंगी। साथ ही प्रदेश के सभी बोर्डों के सरकारी, परिषदीय, निजी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी शिक्षकों को एप पर उपलब्ध 10 आनलाइन सेंसिटाइजेशन वीडियो देखना अनिवार्य किया गया है।

इन वीडियो की कुल अवधि करीब 40 मिनट है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में प्रशस्त 2.0 एप के विभिन्न फीचर्स और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।

इसमें स्पष्ट किया गया कि सभी बच्चों की स्क्रीनिंग से पहले यूडायस पर विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सूचनाएं पूरी तरह अपडेट होना जरूरी है। अब समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय ने इस संबंध में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी किए हैं।

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