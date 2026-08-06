यूपी में अब डिजिटल होगी परिषदीय शिक्षा, स्कूलों में चलेगी स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास, आइसीटी लैब और डिजिटल शिक्षण संसाधनों से शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने की कसरत शुरू हो गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक विकासखंड में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जो शिक्षकों को तकनीक आधारित शिक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक कक्षा शिक्षण में डिजिटल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने इस संबंध में सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विकासखंड में बनाए गए मास्टर ट्रेनर अपने-अपने यहां शिक्षकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में अधिकतम 50 प्रतिभागी शामिल होंगे।

प्रभावी ढंग से पढ़ाने की तकनीकों की भी दी जाएगी जानकारी शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, आइसीटी लैब, इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ई-कंटेंट और अन्य डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीक आधारित कक्षा-शिक्षण, डिजिटल प्रस्तुतीकरण, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने तथा विषयों को अधिक रोचक और प्रभावी ढंग से पढ़ाने की तकनीकों की भी जानकारी दी जाएगी।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी का प्री-टेस्ट और पोस्ट-टेस्ट कराया जाएगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण का आनलाइन पर्यवेक्षण किया जाएगा। सभी जिलों को 30 अगस्त तक ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कराने को कहा गया है।