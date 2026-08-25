यूपी के 51 स्कूलों की बदलेगी सूरत, कायाकल्प के लिए 6.70 करोड़ मंजूर; चमकेंगे 23 जिलों के विद्यालय
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मरम्मत और सुविधाओं के विकास के लिए शासन ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 6.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
HighLights
प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 6.71 करोड़ रुपये स्वीकृत।
23 जिलों के 51 विद्यालयों को मिलेगी राशि।
भवनों की मरम्मत और जरूरी सुविधाओं का विकास।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भवनों की मरम्मत और जरूरी सुविधाओं के विकास के लिए शासन ने करीब 6.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत यह राशि 23 जिलों के 51 विद्यालयों को दी जाएगी। इससे विद्यालयों में पुराने भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और अन्य जरूरी काम कराए जाएंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 14 जिलों के 32 विद्यालयों को दूसरी किस्त के रूप में करीब 5.52 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, नौ जिलों के 19 विद्यालयों को तीसरी किस्त के रूप में करीब 1.18 करोड़ रुपये मिलेंगे।
इस तरह 51 विद्यालयों के लिए कुल 6.71 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। यह पैसा विद्यालयों के भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण और जरूरी अवस्थापना सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।