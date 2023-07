UP Scholarship Scam: अदालत में बुधवार को होगी सुनवाई, लक्की जाफरी से पूछताछ के लिए उसके ठिकाने पर जाएगी SIT

ईडी ने 150 करोड़ रुपये से ज्यादा के छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर फरवरी में 10 शैक्षणिक संस्थानों में छापेमारी की थी। हजरतगंज थाने में इसकी एफआइआर दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद पुुलिस ने घोटाले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया था लेकिन ईडी ने पुलिस की जांच से पहले ही अपनी जांच पूरी करके चार्ज शीट अदालत में पेश कर दी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में बुधवार को अदालत में सुनवाई है। ईडी पिछले सप्ताह ही घोटाले को लेकर तैयार चार्जशीट अदालत में पेश कर चुका है। वहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस द्वारा गठित एसआइटी मुख्य आरोपी लक्की जाफरी से उसके ठिकाने पर जाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। 150 करोड़ रुपये का छात्रवृत्ति घोटाला ईडी ने 150 करोड़ रुपये से ज्यादा के छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर फरवरी में 10 शैक्षणिक संस्थानों में छापेमारी की थी। हजरतगंज थाने में इसकी एफआइआर दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद पुुलिस ने घोटाले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया था, लेकिन ईडी ने पुलिस की जांच से पहले ही अपनी जांच पूरी करके चार्ज शीट अदालत में पेश कर दी। इसके बाद एसआइटी भी जांच को लेकर गंभीर हुई है। लक्‍की जाफरी है मास्‍टरमाइंड घोटाले को लेकर गिरफ्तार किए गए आरोपित हाइजिया शैक्षणिक समूह के संचालक इशरत हुसैन जाफरी, अली अब्बास जाफरी और उनका कर्मचारी रवि प्रकाश गुप्ता ने पूछताछ में बाद लक्की जाफरी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। लक्की की सेहत खराब होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूछताछ में एक ऐसे शिक्षण संस्थान का भी पता चला था कि जो कागजों पर ही था। ईडी की टीम जब मौके पर पहुंची थी तो उसे शिक्षण संस्थान की कोई इमारत ही नहीं मिली, जबकि इस शिक्षण संस्थान में कागजों में सैकड़ों विद्यार्थियों के दाखिले दिखाकर उनके नाम पर आने वाली छात्रवृत्ति हाइजिया के संचालकों ने हजम कर ली थी। इसी प्रकार के और भी कई प्रमाण ईडी के हाथ लगे हैं। वहीं एसआइटी की जांच को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि लक्की जाफरी की सेहत ज्यादा खराब है। इसलिए डाक्टरों की निगरानी में उसके ठिकाने पर ही पूछताछ करके एसआइटी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने की कवायद कर रही है।

