यूपी में 3 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप, योगी सरकार ने किया एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में तकनीकी कारणों से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ एक और अवसर मिल गया है।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोलने और हर हाल में दो अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान करने के निर्देश दिए। जिसके बाद विभाग ने एक सितंबर से छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग समेत सभी पात्र छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे विद्यार्थियों बैंक खातों में भेजी जाएगी और भुगतान 29 सितंबर से दो अक्टूबर तक किया जाएगा।