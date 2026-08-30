यूपी में छात्रावासों की बदलेगी तस्वीर, बुनियादी सुविधाओं के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना; छात्रों को मिलेगा बेहतर माहौल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों के शैक्षिक और आवासीय विकास को गति देने के लिए योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। प्रदेश भर में संचालित 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली है। राज्य सरकार ने इन छात्रावासों के रखरखाव, मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए 12.45 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट मंजूर किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज से आकर रहने वाले छात्रों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और पढ़ाई के लिए सर्वथा अनुकूल माहौल प्रदान करना है।

क्षमता के आधार पर होगा धनराशि का सीधा आवंटन हॉस्टल्स के कायाकल्प के लिए बजट का वितरण पारदर्शी तरीके से विद्यार्थियों की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत, 50 विद्यार्थियों की क्षमता वाले प्रत्येक छात्रावास को जरूरी मरम्मत और रखरखाव के लिए पांच लाख रुपये तक की राशि सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम से छात्रावास प्रबंधन अपनी स्थानीय और तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से बिना किसी देरी के सुधार कार्य करा सकेगा।

पेयजल, बिजली और स्वच्छता पर रहेगा विशेष फोकस स्वीकृत किए गए इस बजट का उपयोग सीधे तौर पर छात्रों की रोजमर्रा की सहूलियतों को बढ़ाने में किया जाएगा। इसके तहत छात्रावासों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, खराब विद्युत उपकरणों की मरम्मत, शौचालयों का नवीनीकरण, परिसरों का रंग-रोगन और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जाएगा। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ एक सम्मानजनक जीवन स्तर भी मिले, ताकि वे बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें।