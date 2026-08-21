हेराफेरी कर यूपी टॉपर बने रजनीश की डिग्रियां रद, अब पुरस्कार की भी होगी वसूली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की कक्षा 12 की परीक्षा में प्रदेश में टाप करने वाले प्रतापगढ़ के रजनीश यादव की संस्कृत बोर्ड से मिली डिग्रियां रद कर दी गई हैं। फर्जी शैक्षणिक अभिलेखों के आधार पर नाम और जन्मतिथि बदलकर परीक्षा देने की शिकायत जांच में सही पाई गई है। अब रजनीश को टॉपर बनने पर मिले एक लाख रुपये, टैबलेट और मेडल की भी वसूली की जाएगी।

मामला सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जांच कराई। जांच में सामने आया कि रजनीश के पुराने शैक्षणिक अभिलेखों, राशन कार्ड और मतदाता सूची में नाम अजय कुमार और जन्मतिथि 13 मई 1998 दर्ज थी। बाद में आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों में बदलाव कर नाम रजनीश यादव और जन्मतिथि एक जुलाई 2010 दर्ज करा दी गई। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसने संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिया और वर्ष 2026 की संस्कृत बोर्ड परीक्षा दी।