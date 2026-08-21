हेराफेरी कर यूपी टॉपर बने रजनीश की डिग्रियां रद, अब पुरस्कार की भी होगी वसूली
प्रतापगढ़ के रजनीश यादव की संस्कृत बोर्ड की डिग्रियां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम और जन्मतिथि बदलकर परीक्षा देने के कारण रद्द कर दी गई हैं।
HighLights
रजनीश यादव की संस्कृत बोर्ड डिग्रियां रद्द हुईं।
फर्जी दस्तावेजों से नाम-जन्मदिन बदलकर परीक्षा दी थी।
टॉपर पुरस्कार राशि, टैबलेट, मेडल की वसूली होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की कक्षा 12 की परीक्षा में प्रदेश में टाप करने वाले प्रतापगढ़ के रजनीश यादव की संस्कृत बोर्ड से मिली डिग्रियां रद कर दी गई हैं। फर्जी शैक्षणिक अभिलेखों के आधार पर नाम और जन्मतिथि बदलकर परीक्षा देने की शिकायत जांच में सही पाई गई है। अब रजनीश को टॉपर बनने पर मिले एक लाख रुपये, टैबलेट और मेडल की भी वसूली की जाएगी।
मामला सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जांच कराई। जांच में सामने आया कि रजनीश के पुराने शैक्षणिक अभिलेखों, राशन कार्ड और मतदाता सूची में नाम अजय कुमार और जन्मतिथि 13 मई 1998 दर्ज थी।
बाद में आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों में बदलाव कर नाम रजनीश यादव और जन्मतिथि एक जुलाई 2010 दर्ज करा दी गई। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसने संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिया और वर्ष 2026 की संस्कृत बोर्ड परीक्षा दी।
प्रतापगढ़ के श्री रामटहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यदुनाथपुर सैफाबाद के छात्र रजनीश ने परीक्षा में 89.36 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था।
टॉपर बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे एक लाख रुपये की नकद राशि, टैबलेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार रजनीश के पड़ोसी ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि वह पहले ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) से कक्षा 10 और 12 की परीक्षा पास कर चुका है।
इसके बाद उसने उम्र कम दिखाकर संस्कृत बोर्ड की परीक्षा दी और टाप किया। जांच में शिकायत के आरोप सही मिलने के बाद उसकी संस्कृत बोर्ड की डिग्रियां रद कर दी गईं।
पुरस्कार में दी गई एक लाख रुपये की राशि, टैबलेट और मेडल की वसूली के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है छात्र फरार है।
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