यूपी की ग्रामीण महिलाएं अब वैश्विक बाजार में मचाएंगी धूम, 3000 उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध

डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं अब गांव की चौखट से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उद्यमिता का परचम लहराने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत राज्य के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा बनाए जा रहे 3,000 से अधिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में 543 'प्रेरणा सरस स्टोर' की स्थापना के साथ-साथ ONDC, ई-सरस, प्रेरणा मार्ट, मीशो, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

यह कदम ग्रामीण महिलाओं के स्थानीय हुनर को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की ताकत देकर 'लोकल से ग्लोबल' बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव ला रहा है।

उत्पादन से आगे बढ़कर ब्रांडिंग और डिजिटल बाजार पर फोकस