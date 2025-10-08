Language
    यूपी में इन 11 मार्गों का होगा चौड़करण, लखीमपुर खीरी में 26.51 करोड़ की लागत से पलिया हवाई पट्टी की बदलेगी सूरत 

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 11 मार्गों को चौड़ा करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, मऊ, बरेली समेत कई जिलों के मार्गों का विकास किया जाएगा। इस परियोजना से राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

    यूपी में इन 11 मार्गों का होगा चौड़करण


    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य के 11 मार्गों को चौड़ा करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) के मानकों को लेकर इन मार्गों को चौड़ा करने का मामला लंबे समय से लटका हुआ था। किसी भी सड़क को चौड़ा करने के लिए उस पर चलने वाले वाहनों की गिनती का जाती है। कार को एक यूनिट माना जाता है। दो पहिया वाहनों को आधा और बैलगाड़ी को आठ यूनिट मान कर वाहनों की गणना की जाती है। इसी के आधार पर सड़क को चौड़ा करने की स्वीकृति दी जाती है।

    बुधवार को लोकभवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए 11 मार्गों को चौड़ा करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। समिति ने लखीमपुर खीरी में 26.51 करोड़ रुपये से पलिया हवाई पट्टी मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस मार्ग के चौड़ा होने के बाद दुधवा जाने वाले पर्यटकों को आसानी होगी।

    प्रस्ताव के अनुसार इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 28.04 करोड़ रुपये की लागत से घनौरा मुस्तहकम होते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण, मऊ में 99.54 लाख रुपये की लागत से अजमगढ़-अमिला मार्ग को चौड़ा करने व बरेली में 3.21 करोड़ रुपये से फरीदपुर-बीसलपुर मार्ग को सीबीजी प्लांट तक चौड़ा किया जाएगा।

    साथ ही लखीमपुर खीरी में 5.55 करोड़ रुपये से एनएच-24 को डीसीएम श्रीराम शुगर मिल तक चौड़ा करने, सहारनपुर में 49.29 लाख रुपये से मिनी औद्योगिक संस्थान अम्बेहटापीर तक पहुंच मार्ग का नवनिर्माण, मुरादाबाद में 21.22 करोड़ रुपये से एनएच-24 को ड्राई पोर्ट तक चौड़ा करने, जालौन में 25.46 करोड़ रुपये से रेलवे लाइन के पास औद्योगिक क्षेत्र कांशीराम कालोनी होते हुए काशीखेड़ा तक मार्ग का निर्माण किए जाने को भी समित ने स्वीकृति प्रदान की है।

    वहीं ललितपुर में 7.29 करोड़ रुपये से नीलकंठेश्वर मार्ग को दो लेन बनाने, झांसी में 52.60 करोड़ रुपये से मोंठ-भांडेर मार्ग को मध्य प्रदेश की सीमा तक दो लेन में चौड़ा करने के अलावा कुशीनगर में 35.97 करोड़ रुपये से नेबुआ खड्डा मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव शामिल है।