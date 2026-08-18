यूपी में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, 500 से अधिक गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

जागरण टीम, लखनऊ। पहाड़ों पर बारिश, बैराजों से पानी छोड़े जाने और लगातार वर्षा से उत्तर प्रदेश में नदियां फिर उफान पर हैं। शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती, गंगा और यमुना समेत कई नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकरनगर, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में 500 से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

खेतों, सड़कों और निचले इलाकों में पानी पहुंचने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने राहत व बचाव दलों को अलर्ट कर दिया है। सीतापुर में घाघरा और शारदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न क्षेत्र के 274 गांव बाढ़ की आशंका से प्रभावित हैं। बहराइच में घाघरा खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यहां 15 से अधिक गांवों में पानी पहुंच गया है। बाराबंकी में सरयू लाल निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर है और 36 से अधिक गांव प्रभावित हैं। गोंडा में घाघरा खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर है।

अयोध्या और अंबेडकरनगर में भी सरयू खतरे के निशान को पार कर गई है। श्रावस्ती और बलरामपुर में राप्ती तीन सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर सोमवार शाम 66.08 मीटर पहुंच गया। घाटों का संपर्क टूट गया है। हरिश्चंद्र घाट का शवदाह स्थल और मणिकर्णिका घाट के आठ प्लेटफॉर्म पानी में डूब गए हैं। नाव संचालन बंद है।

मीरजापुर में अदवा बांध के पांच गेट खोलकर पानी छोड़ा गया, जिससे पुल पर पानी आने से हलिया-हथेड़ा मार्ग बंद हो गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ बेलन, टोंस, गोरमा, लपरी और टुड़ियारी नदियां भी उफना रही हैं। बेलन नदी के तीन रपटे डूबने से 22 गांवों का संपर्क टूट गया है।

चित्रकूट में मंदाकिनी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर रही। रामघाट की दुकानें और मंदिरों की सीढ़ियां डूब गईं। फर्रुखाबाद, उन्नाव और कन्नौज में गंगा चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही है और करीब 60 गांव बाढ़ की चपेट में हैं।

हादसों में तीन की मौत, दो बच्चे नाले में डूबे बारिश के बीच अलग-अलग जिलों में हुए हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रतापगढ़ में नहाने गए सगे भाई-बहन गहरे पानी में डूब गए। प्रतापगढ़ में सोमवार सुबह मट्टन नाले में नहाने गए सगे भाई-बहन 13 वर्षीय आईशा उर्फ महक और सात वर्षीय राम सिंह गहरे पानी में डूब गए।

बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव तेज था। राम गहरे पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए महक आगे बढ़ी और वह भी डूब गई। ग्रामीणों और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश की, लेकिन देर शाम तक दोनों का पता नहीं चला।