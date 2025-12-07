UP में जितना घटा जीएसटी का राजस्व, उससे ज्यादा बढ़ी शराब से कमाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश में राजस्व से हुई आय में शराब की बिक्री ने बड़ा सहारा दिया है। जीएसटी दरें घटने से नवंबर माह में पिछले साल के मुकाबले इससे मिलने वाले राजस्व में 320.89 करोड़ रुपये की कमी आई है। हालांकि अन्य मदों ने इस घाटे से ज्यादा बढ़त हासिल कर लाभ का स्तर बनाए रखा है। इसमें अकेले आबकारी विभाग ने ही घाटे से कहीं ज्यादा 415.02 करोड़ रुपये की वृद्धि पिछले साल नवंबर के मुकाबले हासिल की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें