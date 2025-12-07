Language
    UP में जितना घटा जीएसटी का राजस्व, उससे ज्यादा बढ़ी शराब से कमाई

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:42 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में जीएसटी राजस्व में गिरावट आई है, लेकिन शराब से होने वाली आय में भारी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शराब की बिक्री से राजस्व ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश में राजस्व से हुई आय में शराब की बिक्री ने बड़ा सहारा दिया है। जीएसटी दरें घटने से नवंबर माह में पिछले साल के मुकाबले इससे मिलने वाले राजस्व में 320.89 करोड़ रुपये की कमी आई है। हालांकि अन्य मदों ने इस घाटे से ज्यादा बढ़त हासिल कर लाभ का स्तर बनाए रखा है। इसमें अकेले आबकारी विभाग ने ही घाटे से कहीं ज्यादा 415.02 करोड़ रुपये की वृद्धि पिछले साल नवंबर के मुकाबले हासिल की है।

    आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि नवंबर में 4,486.49 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष के नवंबर माह के 4,071.47 करोड़ रुपये की अपेक्षा 10.19 प्रतिशत अधिक है। वहीं, इस साल नवंबर तक की बात करें तो प्रदेश ने 35,144.11 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 30,402.34 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

    मंत्री ने बताया कि इसके साथ अवैध शराब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस साल अक्टूबर तक प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के 70,017 अभियोग दर्ज किए गए, जिनमें 18.5 लाख लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई। अवैध कारोबार में सम्मिलित 13,243 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 2,464 को जेल भेजा गया और तस्करी में प्रयुक्त 94 वाहनों को जब्त किया गया है।