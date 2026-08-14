ग्राहकों के हित में UP RERA का बड़ा कदम, एजेंट का नाम उसका रेरा पंजीकरण नंबर भी दिखाना जरूरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की ओर से गुरुवार को रेरा मुख्यालय में रियल एस्टेट एजेंटों के वेबिनार में कहा गया कि योजना के विज्ञापन में एजेंट का नाम उसका रेरा पंजीकरण नंबर भी दिखाना जरूरी होगा। इसमें एजेंटों को रेरा के नियमों, जरूरी कागजात रखने, विज्ञापन करने और समय पर जानकारी देने से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई।

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रियल एस्टेट कारोबार में एजेंटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एजेंट यदि नियमों के अनुसार और पूरी जानकारी के साथ काम करेंगे तो खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। बताया गया कि एजेंट केवल रेरा में पंजीकृत योजनाओं में ही बिक्री या खरीद में मदद कर सकते हैं। उन्हें अपने काम से जुड़े जरूरी रिकार्ड और कागजात भी सुरक्षित रखने होंगे। ग्राहकों को गलत जानकारी देने, झूठे दावे करने या भ्रामक विज्ञापन करने से बचना होगा।

एजेंटों को बताया गया कि किसी योजना का विज्ञापन करने से पहले बिल्डर या प्रमोटर की लिखित अनुमति जरूरी है। विज्ञापन में परियोजना का नाम, रेरा पंजीकरण नंबर, कलेक्शन अकाउंट, क्यूआर कोड और रेरा की वेबसाइट का लिंक साफ तौर पर देना होगा।

एजेंटों को समय पर अपनी जानकारी और रिटर्न जमा करने की सलाह दी गई। बताया गया कि हर तिमाही के बाद 15 दिन के भीतर रिटर्न जमा करना जरूरी है। देर होने पर दस हजार रुपये लेट फीस देनी होगी। लगातार नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने के साथ पंजीकरण रद करने की कार्रवाई भी हो सकती है। वेबिनार के अंत में रियल एस्टेट एजेंटों के सवाल लिए गए और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। इस दौरान एजेंटों से नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से काम करने और ग्राहकों को सही जानकारी देने की अपील की गई।