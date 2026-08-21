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यूपी रेरा ने आवंटियों को दी बड़ी राहत, घर बैठे ई-मेल पर मिलेगी आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी

By Dharmesh Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 21 Aug 2026 08:30 AM (IST)

यूपी रेरा ने आवंटियों और शिकायतकर्ताओं के लिए घर बैठे ई-मेल के माध्यम से आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है।

घर बैठे ई-मेल पर मिलेगा यूपी रेरा आदेश व रिकवरी सर्टिफिकेट।

घर बैठे ई-मेल पर मिलेगा यूपी रेरा आदेश व रिकवरी सर्टिफिकेट।

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जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब घर-दुकान के आवंटी और शिकायतकर्ता यूपी रेरा बेंच का आदेश व संबंधित रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी घर बैठे ई-मेल के माध्यम से पा सकते हैं।

ऐसे लोगों को संबंधित बेंच के ई-मेल पते पर अपने मामले का विवरण भेजना होगा, तब उन्हें कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश रेरा के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें आवंटी या शिकायतकर्ताओं के शपथ पत्र नहीं देने के कारण रिकवरी सर्टिफिकेट की राशि पाने में परेशानी हो रही हैं।

कई मामलों में जानकारी का अभाव या लापरवाही के कारण शपथ पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिससे धनराशि पाने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है।

यूपी रेरा ने रिकवरी सर्टिफिकेट के संबंध में आवंटियों व शिकायतकर्ताओं को जानकारी देते हुए कहा था कि वे शपथ पत्र प्रस्तुत कर रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से मिलने वाली धनराशि प्राप्त कर लें। प्राधिकरण ने यह जानकारी इसीलिए दिया था, ताकि पात्र आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को उनकी देय राशि पाने में किसी तरह की परेशानी न हो।

प्राधिकरण ने सभी आवंटियों और शिकायतकर्ताओं से अपील किया है कि वे अपने मामले में रेरा बेंच द्वारा पारित आदेश, उसके अनुपालन व जारी रिकवरी सर्टिफिकेट से संबंधित प्रक्रिया को समय से पूरा करें। जहां शपथ पत्र देना जरूरी है, वहां उसे समय पर उपलब्ध कराएं करें।

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ई-मेल जारी ऐसे दें जानकारी

शिकायतकर्ता अपने मामले से जुड़ी जानकारी पाने के लिए ई-मेल करते समय अपना मामला संख्या, रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या, परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम तथा अपनी समस्या का संक्षिप्त विवरण अवश्य दें। इससे संबंधित मामले की जानकारी उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।

  • मुख्यालय की बेंचों से संबंधित जानकारी के लिए ई-मेल करें: *rro.hq@up-rera.in
  • क्षेत्रीय कार्यालय की बेंचों से संबंधित जानकारी के लिए ई-मेल करें: *rro.ncr@up-rera.in