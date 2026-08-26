पश्चिम एशिया में युद्ध से रियल एस्टेट पर असर, यूपी रेरा ने बिल्डरों को दी 4 माह की अतिरिक्त मोहलत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ईरान-इजरायल व अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में बने हालात का असर रियल एस्टेट क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। कई परियोजनाओं की गति धीमी हो गई है।

इस असर को देखते हुए उत्तर प्रदेश भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने पात्र पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं को पंजीकरण और उनको पूरा करने की अवधि में चार महीने की अतिरिक्त मोहलत देने का निर्णय लिया है।

यूपी रेरा के अनुसार जिन पंजीकृत परियोजनाओं की मूल, संशोधित या पहले से बढ़ाई गई पूर्ण करने की तारीख 28 फरवरी से 31 अक्टूबर के बीच है, उन्हें चार महीने का विस्तार दिया जाएगा। यह विस्तार परियोजना के मौजूदा पंजीकरण की अंतिम वैधता तिथि से लागू होगा।

रेरा ने यह निर्णय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 31 जुलाई की सलाह के आधार पर लिया है। मंत्रालय ने असाधारण परिस्थितियों से प्रभावित परियोजनाओं को राहत देने के लिए सामूहिक आदेश के जरिए चार महीने की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया था।