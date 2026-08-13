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    लखनऊ : निदेशकों की गैरहाजिरी से नाराज विद्युत नियामक आयोग, 5 बिजली कंपनियों के MD तलब; देना होगा जवाब

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 10:09 PM (IST)

    विद्युत नियामक आयोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने और निदेशकों की अनुपस्थिति से नाराज है। आयोग ने पांच बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशको ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. विद्युत नियामक आयोग स्मार्ट मीटर पर अतिरिक्त वसूली से नाराज।

    2. पांच बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को किया तलब।

    3. निदेशकों की गैरहाजिरी और वसूली पर मांगा जवाब।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए अतिरिक्त धनराशि वसूलने के मामले में पांच विद्युत वितरण कंपनियों के निदेशक वाणिज्य के गैरहाजिर रहने को विद्युत नियामक आयोग ने गंभीरता से लिया है।

    इनकी गैरहाजिरी का शपथ पत्र तथा स्मार्ट मीटर के लिए की गई अतिरिक्त धनराशि की वसूली के आंकड़ों के साथ इन कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को आयोग ने तलब किया है। एमडी 20 अगस्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर बताएंगे कि सुनवाई में निदेशक वाणिज्य क्यों नहीं आ सके थे।

    आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य संजय कुमार सिंह व सदस्य (विधि) गिरीश कुमार वैश्य द्वारा यह आदेश जारी किए किए जाने के बाद बिजली कंपनियों में हड़कंप मचा है।11 अगस्त को हुई सुनवाई में पावर कारपोरेशन को छोड़ अन्य वितरण कंपनियों के निदेशक वाणिज्य आयोग में उपस्थित नहीं हुए थे।

    रिपोर्ट पेश करने को कहा 

    राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया है कि 10 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश में 3,73,509 बिजली के नए कनेक्शन दिए गए, जबकि बिजली कंपनियों ने आयोग के समक्ष केवल 93,138 कनेक्शन का आंकड़ा ही प्रस्तुत किया। इस मामले में आयोग ने दोनोंं आंकड़ों का मिलान और सत्यापन करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

    नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली कंपनियों ने सिंगल फेस पर 6016 रुपये और थ्री फेस पर 1141 रुपये वसूले थे। आयोग ने सिंगल फेस कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर के लिए 2800 रुपये और थ्री फेस के लिए 4100 रुपये निर्धारित किए हैं।

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    कंपनियों ने अब तक 93,138 कनेक्शन में लगभग 30.85 करोड़ रुपये का समायोजन किया है, जबकि 6188 उपभोक्ताओं का लगभग 2.36 करोड़ रुपये का समायोजन शेष है। आयोग ने उपभोक्ताओं से लिए गए अतिरिक्त धनराशि का शत-प्रतिशत समायोजन करने का निर्देश दिया है।

    वितरण कंपनियों द्वारा दिए गए नए कनेक्शनविद्युत वितरण निगम विवरण

    विद्युत वितरण निगम / कंपनी का नाम संख्या / आंकड़ा
    मध्यांचल विद्युत वितरण निगम 1,13,451
    पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम 81,547
    दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम 61,264
    पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम 1,11,651
    कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी (KESCO) 5,596
    कुल 3,73,509

     

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