यूपी के रियल एस्टेट में 'सुपर ग्रोथ', निवेश में 53 प्रतिशत का उछाल; 68 हजार करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के विजन ने रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर बदल दी है। प्रदेश की नई टाउनशिप नीति और बेहतर बुनियादी ढांचे के दम पर उत्तर प्रदेश अब निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। यूपी रेरा (UP RERA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश ₹44,526 करोड़ से उछलकर 68,328 करोड़ पर पहुंच गया है। यह 53.5 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि न केवल अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि घर खरीदारों के बढ़ते विश्वास का भी प्रमाण है।

टाउनशिप नीति में बड़े बदलाव सरकार ने बिल्डरों के लिए नियमों को सरल बनाते हुए टाउनशिप के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को 25 एकड़ से घटाकर 12.5 एकड़ कर दिया है। इसके अलावा, परियोजनाओं को समय सीमा (3 से 5 साल) के भीतर पूरा करने की बाध्यता ने आवंटियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इन सुधारों के चलते बीते एक साल में रिकॉर्ड 309 नई परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं।

एनसीआर से आगे निकला 'नया उत्तर प्रदेश' अब तक रियल एस्टेट का मतलब केवल नोएडा या गाजियाबाद (NCR) समझा जाता था, लेकिन 2025 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुल पंजीकृत 308 परियोजनाओं में से 186 परियोजनाएं गैर-एनसीआर जिलों में शुरू हुई हैं, जबकि एनसीआर में यह संख्या 122 रही।