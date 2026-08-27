स्क्रैपिंग पॉलिसी में यूपी की तेज रफ्तार, बना देश का नंबर-1 राज्य; 1.97 लाख गाड़ियां हुईं स्क्रैप

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy) को लागू करने में यूपी ने देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार, पुराने, अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप करने में प्रदेश अब देश में नंबर एक है। सरकार का मकसद सिर्फ कबाड़ गाड़ियों को हटाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ को बढ़ावा देना है जहां कचरे का दोबारा इस्तेमाल हो सके और सड़कें सुरक्षित बनें।

देशभर की आधी हिस्सेदारी अकेले यूपी के नाम परिवहन विभाग के ताज़ा आंकड़े यूपी की इस बड़ी सफलता की गवाही दे रहे हैं। 31 जुलाई 2026 तक देशभर में 4.07 लाख से ज्यादा पुराने वाहन स्क्रैप किए गए हैं। इनमें से 1.97 लाख से अधिक वाहन अकेले उत्तर प्रदेश में स्क्रैप हुए हैं। इसका मतलब है कि देश के कुल स्क्रैप वाहनों में यूपी की हिस्सेदारी लगभग 48.5 प्रतिशत है। यह आंकड़ा साबित करता है कि प्रदेश के लोग भी सरकार की इस पर्यावरण हितैषी नीति में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

टैक्स में छूट: नई गाड़ी खरीदना हुआ आसान योगी सरकार ने इस नीति को इस तरह डिजाइन किया है कि पर्यावरण के साथ-साथ आम जनता की जेब का भी खयाल रखा जा सके। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नई गाड़ी खरीदते हैं, तो 'जमा प्रमाणपत्र' (Deposit Certificate) के आधार पर आपको रोड टैक्स में भारी छूट मिलेगी। गैर-परिवहन वाहनों (प्राइवेट गाड़ियों) पर 15 प्रतिशत और कमर्शियल (परिवहन) वाहनों पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। वहीं, एनसीआर (NCR) क्षेत्र में पुराने ट्रकों या बसों को स्क्रैप कर नया वाहन लेने पर शर्तों के साथ 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत तक की रोड टैक्स छूट दी जा रही है।

स्क्रैपिंग का मजबूत नेटवर्क और पारदर्शिता पर जोर कबाड़ माफियाओं और अनधिकृत सेंटर्स पर लगाम कसने के लिए यूपी में स्क्रैपिंग का मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। राज्य में 92 लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) पंजीकृत हैं, जिनमें से 51 पूरी तरह से काम कर रहे हैं। गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता न हो, इसके लिए परिवहन विभाग नियमित चेकिंग अभियान भी चला रहा है। जुलाई 2026 में कुछ शिकायतें मिलने पर हर संभाग में विशेष टीमों ने इन सेंटर्स की सघन जांच भी की।

एनसीआर में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर फोकस प्रदूषण की मार झेलने वाले एनसीआर (NCR) इलाके के लिए विशेष ‘परिवर्तन योजना’ चलाई जा रही है। इसके तहत मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में पुराने बीएस-1 से लेकर बीएस-4 तक के मालवाहक वाहनों और बसों को हटाया जा रहा है। सरकार वाहन मालिकों को बीएस-6, सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है।