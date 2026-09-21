UP Weather Today: विदाई से पहले फिर सक्रिय होगा मानसून, वाराणसी-प्रयागराज समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रविवार को प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश हुई। कानपुर, लखनऊ और बाराबंकी समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश से मौसम सुहाना रहा।

सोमवार को वाराणसी और प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। दो दिनों बाद दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी और अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर थम सकता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से जुड़े उत्तरी अंडमान सागर क्षेत्र में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं।

निम्न दबाव क्षेत्र के उत्तरोत्तर मजबूत होने और दक्षिणी ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से 23 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का नया दौर शुरू होने की संभावना है। धीरे-धीरे इसका प्रभाव प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी हिस्सों तक पहुंच सकता है।