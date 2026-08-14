खाद्य विभाग ने मथुरा समेत यूपी के 3 जिलों में पकड़ा नकली पनीर, सफेद करने के लिए मिलाया जा रहा था खतरनाक केमिकल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जिस दूध और उससे बने उत्पादों को हम पौष्टिक समझकर खा रहे हैं, क्या पता उसमें खतरनाक औद्योगिक रसायनों का प्रयोग किया गया हो। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की 24 टीमों ने गाजियाबाद, मथुरा एवं सहारनपुर में बड़े स्तर पर छापेमारी की, जहां पता चला कि सोयाबीन की दाल में मिल्क पाउडर मिलाकर पनीर बनाया जा रहा, जिसमें सफेदी के लिए रानीपाल और डेरीकॉट नामक रसायन मिलाए जा रहे थे।

ये रसायन लिवर, किडनी और बोन की खतरनाक बीमारियां दे सकता है। प्रवर्तन अभियान के दौरान गंभीर अनियमितताओं के मामलों में कुल छह एफआईआर दर्ज कराई गईं। गाजियाबाद में तीन तथा मथुरा में दो प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई।

प्रदेश में बड़ी मात्रा में होती है पनीर की खपत विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मेरठ, अलीगढ़ एवं आगरा मंडल में सबसे ज्यादा नकली पनीर बनाई जा रही है। यहां से बड़ी मात्रा में पनीर की खपत नोएडा, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक होती है। कुल 25 विनिर्माण इकाइयों पर कार्रवाई की गई, जबकि तीन इकाइयां बंद मिलीं।

पनीर निर्माण में औद्योगिक रसायनों तथा पामोलिन ऑयल-रिफाइंड वेजिटेबल आयल के प्रयोग के मामले सामने आए। विभागीय टीमों ने कुल 72 खाद्य नमूने एकत्र किए। कुल 7,686 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब दस लाख रुपये है।