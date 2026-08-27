UP Quiz : क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है?

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। चाहे कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम हो या किसी कंपनी का इंटरव्यू, आपकी जनरल नॉलेज ही अक्सर आपको दूसरों से आगे निकालती है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सवालों का दायरा बहुत बड़ा होता है, इसलिए जीके पर आपकी जितनी बेहतर पकड़ होगी, आपकी सफलता की राह उतनी ही आसान होती जाएगी। आपकी इसी तैयारी को मजेदार और असरदार बनाने के लिए हम यहां कुछ बेहद जरूरी सवाल-जवाब साझा कर रहे हैं।

सवाल 1. क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा माना जाता है?

जवाब. हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है।

सवाल 2. प्रसिद्ध नगर वाराणसी किस नदी के तट पर बसा हुआ है?

जवाब. वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है।

सवाल 3. उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं?

जवाब. उत्तर प्रदेश से संसद के निचले सदन (लोकसभा) के लिए 80 सीटें निर्धारित हैं।

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सवाल 4. उत्तर प्रदेश के पास कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं?

जवाब. संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं।

सवाल 5. क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है?

जवाब. आपको बता दें, कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है।

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