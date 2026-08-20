UP Quiz : यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन-सा है?

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। किसी भी सरकारी परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए सामान्य ज्ञान सबसे बड़ा गेम-चेंजर साबित होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में सवाल कहां से पूछ लिए जाएं, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, इसलिए आपकी तैयारी जितनी पक्की होगी।

आपकी सफलता और मनपसंद नौकरी मिलने के चांस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। आपकी इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए हम यहां कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल और उनके सही जवाब शेयर कर रहे हैं।

सवाल 1- उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम क्या है?

जवाब- योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

सवाल 2- यूपी का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा माना जाता है?

जवाब- शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग यहां का मुख्य व्यवसायिक आधार है।

सवाल 3- उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है?

जवाब- पूरे राज्य को 18 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है।

सवाल 4- उत्तर प्रदेश का सबसे मशहूर धार्मिक और तीर्थ स्थान कौन सा है?

जवाब- अयोध्या यहां का सबसे प्रमुख और पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है।

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सवाल 5- यूपी की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जगह कौन सी है?

जवाब- आगरा सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है, जहां विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार करने के लिए भारत और विदेश से लाखों लोग आते हैं।

सवाल 6- यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन-सा है?

जवाब- रिहंद बांध को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध माना जाता है।

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Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया। यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है। हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है। दैनिक जागरण इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता।