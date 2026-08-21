आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों को प्राथमिकता पर मिलेगी फास्फेटिक खाद, कृषि मंत्री ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों में प्राथमिकता के आधार पर फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खरीफ फसलों की रोपाई-बोआई के बाद संस्तुति के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। दावा किया कि वर्तमान में सभी जिलों में विभिन्न उर्वरकों का स्टाक उपलब्ध है और कहीं भी किसी प्रकार की किल्लत नहीं है।

गुरुवार को विभागीय बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि 20 अगस्त तक प्रदेश में कुल 26.35 लाख टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमें 11.97 लाख टन यूरिया, 4.77 लाख टन डीएपी, 4.98 लाख टन एनपीके, 3.53 लाख टन एसएसपी और 1.10 लाख टन एमओपी शामिल है।