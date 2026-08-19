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यूपी में उद्योग-कारोबार को बिजली कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने पर होगी विजिलेंस जांच, एक्सईएन फतेहपुर सस्पेंड

By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 06:23 AM (IST)

पावर कॉर्पोरेशन ने उद्योगों और कारोबार को बिजली कनेक्शन देने में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच और निलंबन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

उद्योग व कारोबार को बिजली कनेक्शन देने में विलंब करने के मामलों में होगी विजिलेंस जांच।

उद्योग व कारोबार को बिजली कनेक्शन देने में विलंब करने के मामलों में होगी विजिलेंस जांच।

HighLights

  1. बिजली कनेक्शन में लापरवाही पर विजिलेंस जांच का आदेश।

  2. फतेहपुर के अधिशासी अभियंता निलंबित, बरेली को प्रतिकूल प्रविष्टि।

  3. उद्योगों को शीघ्र कनेक्शन देना सरकार की प्राथमिकता है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उद्योगों व कारोबार के लिए निवेश मित्र तथा झटपट पोर्टल पर विद्युत कनेक्शन के लिए आने वाले आवेदनों पर विद्युत कनेक्शन देने में हीलाहवाली के मामलों को पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने गंभीरता से लिया है।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने ऐसे मामलों में कनेक्शन देने में बहानेबाजी अथवा विलंब करने के मामलों में अब जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस जांच कराए जाने का आदेश दिया है।

अध्यक्ष ने आपत्ति लगाकर कनेक्शन दिए जाने में विलंब किए जाने पर अधिशासी अभियंता फतेहपुर को निलंबित तथा अधिशासी अभियंता बरेली को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने का आदेश भी विभागीय अधिकारियों को दिया है।

मंगलवार को प्रदेश की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि झटपट और निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाए। जहां आवश्यक हो, आवेदकों से संपर्क कर लंबित मामलों का समाधान करें।इसमें लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि उद्योगों एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए ऐसे कनेक्शन के लिए आने वाले आवेदनों का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए।

अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि बारिश के इस मौसम में विद्युत आपूर्ति को लेकर विशेष सजगता बरतें। स्थानीय फाल्ट की सूचनाएं ग्रुपों पर अपडेट करते रहें, ताकि विद्युत आपूर्ति कब बहाल होगी इससे उपभोक्ता अवगत रहें। स्कूलों की लाइनों की शिफ्टिंग और मरम्मत के कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

कहा कि यदि कहीं लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना होगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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