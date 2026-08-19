यूपी में उद्योग-कारोबार को बिजली कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने पर होगी विजिलेंस जांच, एक्सईएन फतेहपुर सस्पेंड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उद्योगों व कारोबार के लिए निवेश मित्र तथा झटपट पोर्टल पर विद्युत कनेक्शन के लिए आने वाले आवेदनों पर विद्युत कनेक्शन देने में हीलाहवाली के मामलों को पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने गंभीरता से लिया है।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने ऐसे मामलों में कनेक्शन देने में बहानेबाजी अथवा विलंब करने के मामलों में अब जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस जांच कराए जाने का आदेश दिया है।

अध्यक्ष ने आपत्ति लगाकर कनेक्शन दिए जाने में विलंब किए जाने पर अधिशासी अभियंता फतेहपुर को निलंबित तथा अधिशासी अभियंता बरेली को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने का आदेश भी विभागीय अधिकारियों को दिया है। मंगलवार को प्रदेश की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि झटपट और निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाए। जहां आवश्यक हो, आवेदकों से संपर्क कर लंबित मामलों का समाधान करें।इसमें लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।