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बारिश में भी रोशन रहेंगे यूपी के घर, रात में भी मोर्चे पर डटे बिजलीकर्मी; UPPCL अध्यक्ष के सख्त निर्देश

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 06:56 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश के बीच योगी सरकार बिजली आपूर्ति सुचारु रखने में जुटी है, टीमें दिन-रात फॉल्ट ठीक कर रही हैं। UPPCL अध्यक्ष ने मानसून और त्योहारों के लिए विशेष निर्देश दिए हैं, साथ ही उपभोक्ताओं से विद्युत सुरक्षा बरतने की अपील की है।

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HighLights

  1. बिजलीकर्मी दिन-रात फॉल्ट ठीक कर आपूर्ति बहाल कर रहे।

  2. UPPCL अध्यक्ष ने मानसून व त्योहारों के लिए निर्देश दिए।

  3. उपभोक्ताओं से विद्युत सुरक्षा बरतने व सूचना देने की अपील।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश के बीच बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए योगी सरकार पूरी सक्रियता के साथ जुटी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मौसम खराब होने से कहीं-कहीं बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, लेकिन विभागीय टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर फॉल्ट दूर करने और आपूर्ति बहाल करने में जुटी हैं। बिजलीकर्मी दिन-रात फील्ड में रहकर हर चुनौती का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने की लगातार कोशिश की जा रही है।

फॉल्ट पर तत्काल एक्शन, युद्धस्तर पर बहाली

आंधी और तेज बारिश के कारण बिजली के तार टूटने, पोल प्रभावित होने या अन्य तकनीकी फॉल्ट आने पर बिजली विभाग की टीमें युद्धस्तर पर काम कर रही हैं। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा गया है कि जहां भी आपूर्ति प्रभावित हुई है, वहां टीमों को भेजकर जल्द से जल्द बिजली बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा विभिन्न जनपदों के बिजली उपकेंद्रों का निरीक्षण कर कर्मचारियों को निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

रात में भी मोर्चे पर डटे बिजलीकर्मी

बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए विभागीय कर्मचारी केवल दिन में ही नहीं, बल्कि रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ मेंटेनेंस कार्यों में जुटे हैं। रात के समय नियमित रखरखाव और जरूरी तकनीकी कार्यों के जरिए बिजली नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

स्थानीय दोषों को कम से कम समय में ठीक करने के निर्देश

वहीं बरसात के मौसम में विद्युत आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने को लेकर यूपीपीसीएल अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में विद्युत आपूर्ति में बाधाओं की संभावना रहती है, इसलिए अधिकारी अधिक सावधानी बरतें। अधिकारी अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करें, जिससे विद्युत आपूर्ति बेहतर बनी रहे। साथ ही स्थानीय दोषों को कम से कम समय में ठीक किया जाए।

इसके साथ ही यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने आगामी त्योहारों को देखते हुए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय दोष के कारण कहीं विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो उसे कम से कम समय में ठीक कर आपूर्ति बहाल की जाए। स्थानीय फाल्ट की सूचना सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए। साथ ही आपूर्ति बहाल होने में लगने वाले संभावित समय की जानकारी भी दी जाए, ताकि उपभोक्ता वास्तविक स्थिति से अवगत रहें।

योगी सरकार का फोकस, सुविधा के साथ सुरक्षा भी

योगी सरकार में ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। बिजली विभाग की टीमें क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और मेंटेनेंस कर संभावित खतरों को दूर करने में लगी हैं। यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर कहीं बिजली का तार टूटा हुआ दिखाई दे या करंट लीकेज की आशंका हो तो उसके पास जाने अथवा उसे छूने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में तत्काल नजदीकी बिजली कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचना दें।

नंगे या गीले पैर विद्युत उपकरणों से रहें दूर

यूपीपीसीएल के वितरण निदेशक ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने बारिश और नमी के दौरान लोगों से विद्युत सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नंगे या गीले पैर विद्युत उपकरणों और तंत्र से दूर रहें। बारिश के दौरान पार्कों या विद्युतीकृत क्षेत्रों में जमा पानी में न जाएं और लोहे की जालियों व बाउंड्री से दूरी बनाए रखें। घरों में भी कूलर, फ्रिज, स्विच बोर्ड समेत अन्य उपकरणों को जूते-चप्पल पहने बिना न छुएं।