यूपी में बिजली सप्लाई बेहतर करने के लिए अब फीडरवार तैयार की होगी रिपोर्ट, हर दो घंटे में होगी चेकिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रमुख सचिव ऊर्जा और पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने बिजली आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जिले में बिजली की आवाजाही का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। उन्होंने कहा है कि विद्युत वितरण कंपनियों कंट्रोल रूम के माध्यम से हर दो घंटे में फीडरवार विद्युत आपूर्ति की रिपोर्ट तैयार करें।

रिपोर्ट में रोस्टरिंग (बिजली काटने) की जानकारी भी शामिल करें। यदि किसी कारणवश ब्रेकडाउन लिया गया है तो उसका विवरण भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाए। अध्यक्ष द्वारा दी गई इस नई व्यवस्था से शहरों से लेकर गांवों तक विद्युत आपूर्ति में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

पावर कारपोरेशन अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद रणवीर प्रसाद ने मंगलवार को पहली ही समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बिजली आपूर्ति बेहतर बनाए रखने का संदेश दिया। डिस्कामों के प्रबंध निदेशकों से कहा कि विद्युत आपूर्ति की प्रतिदिन समीक्षा करें, इस रिपोर्ट को मुख्यालय भेजें। रिपोर्ट में जिलेवार और फीडरवार जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब भी किसी फीडर की जानकारी मांगी जाए उसे तुरंत उपलब्ध कराया जा सके।