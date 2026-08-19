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UP में बिजली कंपनियों का 'Smart Meter' खेल: 2.80 लाख नए कनेक्शनों पर नियम हवा, आयोग में कल होगा हिसाब

By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:46 AM (GMT+05:30)

उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों ने 3.73 लाख नए कनेक्शनों में से 2.80 लाख पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meters) नहीं लगाए, जिससे अपने ही आदेश क ...और पढ़ें

अनिवार्य होने के बाद भी 2.80 लाख नए कनेक्शन पर नहीं लगाया स्मार्ट प्रीपेड मीटर। -जागरण

अनिवार्य होने के बाद भी 2.80 लाख नए कनेक्शन पर नहीं लगाया स्मार्ट प्रीपेड मीटर। -जागरण

HighLights

  1. 2.80 लाख नए कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे।

  2. बिजली कंपनियों ने अपने ही आदेश का उल्लंघन किया।

  3. 20 अगस्त को नियामक आयोग में सुनवाई होगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में 20 अगस्त को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए वसूले गए अधिक धनराशि के समायोजन पर होने वाली सुनवाई में नए कनेक्शन पर लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meters) की संख्या पर बड़ा सवाल उठेगा। संज्ञान में आया है कि बिजली कंपनियों ने अपने ही आदेश का उल्लंघन करते हुए सभी नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाए हैं। विद्युत वितरण कंपनियों 10 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश में 3,73,509 नए कनेक्शन दिए गए और नियामक आयोग के समक्ष सिर्फ 93,138 कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आंकड़ा प्रस्तुत किया है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि पावर कारपोरेशन द्वारा नए कनेक्शन पर सिर्फ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के आदेश का उल्उल्लंघन करते हुए मनमाना तरीके से नए कनेक्शन पर विद्युत मीटर लगाए गए हैं।

नौ सितंबर को पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने आदेश जारी किया था कि अब नए कनेक्शन सिर्फ स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ही दिए जाएंगे। इस आदेश के बाद 10 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच 3,73,509 नए कनेक्शन दिए गए और आयोग को सिर्फ 93,138 कनेक्शन पर ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की सूचना दी गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य था तो 2,80,371 कनेक्शन पर कौन से मीटर लगाए गए।

उन्होंने बताया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बिजली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूले गए अधिक धनराशि के मुद्दे पर 20 अगस्त को पांचों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को नियामक आयोग में प्रस्तुत होना है। इस सुनवाई में 2.80 लाख कनेक्शन पर कौन से मीटर लगाए गए यह मुद्दा उठेगा।

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सवाल उठाया है कि ऐसा तो नहीं है कि गरीब व सामान्य उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर तथा पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिए गैर-स्मार्ट मीटर लगाने का काम तो नहीं किया गया। यह जांच का विषय है।