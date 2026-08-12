विद्युत शिविर में खुली व्यवस्था की पोल, 57% उपभोक्ताओं के बिल निकले गड़बड़; 13000 से अधिक बिल संशोधित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगे विशेष विद्युत उपभोक्ता समाधान शिविरों में बड़े पैमाने पर बिजली बिलों में गड़बड़ी सामने आई है। 11 दिनों मे ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगे शिविरों में बिल गड़बड़ी उजागर हुई।
जांच में 57% बिजली बिल गलत पाए गए, हुए संशोधित।
कुल 13,109 बिलों में सुधार कर उपभोक्ताओं को राहत मिली।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली के बिल में गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद पावर कारपोरेशन प्रबंधन के निर्देश पर प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे विशेष शिविर में बड़े पैमाने पर बिल में गड़बड़ी के ही मामले सामने आए हैं।
महज 11 दिनों में 22,785 उपभोक्ता बिल में गड़बड़ी की शिकायत लेकर शिविर में पहुंचे। जांच में 13,109 (57 प्रतिशत) बिल सही न पाए जाने पर उन्हें संशोधित करना पड़ा।
पहली अगस्त से एक माह तक लगाए जाने वाले 5065 विशेष विद्युत उपभोक्ता समाधान कैंप में 11 दिनों में ही 50,995 उपभोक्ता बिजली के बिल में गड़बड़ी, मीटर, टैरिफ, मोबाइल नंबर अपडेट और आनलाइन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहुंचे।
गड़बड़ी को किया संशोधित
शिविर में स्मार्ट मीटर से संबंधित 7334 बिल संशोधन आवेदनों में से 3348 और नान स्मार्ट मीटर से संबंधित 15,451 आवेदनों में से 9761 मामलों में बिल गड़बड़ पाए जाने पर उन्हें संशोधित किया गया।
शिविरों में खराब मीटर बदलने के 4745 मामलों में से 3089 मीटर बदले गए जबकि टैरिफ परिवर्तन के 2099 आवेदनों में 1870 मामलों में श्रेणी परिवर्तित की गई। मोबाइल नंबर एवं ई-मेल अपडेट के 12,537 आवेदनों में से 11931 निस्तारण किए गए।
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मोबाइल एप से संबंधित 5194 शिकायतों में से 4842 का समाधान किया गया। दावा किया गया कि कुल शिकायतों में से 89.35 प्रतिशत का समाधान कर दिया गया है।