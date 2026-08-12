विद्युत शिविर में खुली व्यवस्था की पोल, 57% उपभोक्ताओं के बिल निकले गड़बड़; 13000 से अधिक बिल संशोधित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली के बिल में गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद पावर कारपोरेशन प्रबंधन के निर्देश पर प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे विशेष शिविर में बड़े पैमाने पर बिल में गड़बड़ी के ही मामले सामने आए हैं।

महज 11 दिनों में 22,785 उपभोक्ता बिल में गड़बड़ी की शिकायत लेकर शिविर में पहुंचे। जांच में 13,109 (57 प्रतिशत) बिल सही न पाए जाने पर उन्हें संशोधित करना पड़ा। पहली अगस्त से एक माह तक लगाए जाने वाले 5065 विशेष विद्युत उपभोक्ता समाधान कैंप में 11 दिनों में ही 50,995 उपभोक्ता बिजली के बिल में गड़बड़ी, मीटर, टैरिफ, मोबाइल नंबर अपडेट और आनलाइन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहुंचे।