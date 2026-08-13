UP में पोस्टल असिस्टेंट लोन लेकर गायब, अब दो गारंटर भरेंगे किस्त

महेन्द्र पाण्डेय, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने जिस पोस्टल असिस्टेंट विक्रांत दुबे के 21.5 लाख के लोन मामले में मुख्य कर्जदार के समान गारंटर को देनदारी का आदेश दिया है, वह दो वर्ष पहले डाक विभाग से निलंबित और लापता है। विक्रांत पटना के मोहन चक बख्तियारपुर का रहने वाला है। गोंडा-बलरामपुर में तैनाती के दौरान उसने डाक विभाग में भी धोखाधड़ी की थी, जिस पर नौ मई 2025 को गोंडा के मनकापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

मामला वर्ष 2022-23 का है, जब पोस्टल असिस्टेंट विक्रांत दुबे ने यूपी पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक से 21.5 लाख रुपये लोन लिया। इसमें 50 हजार फेस्टिवल लोन, तीन लाख का शार्ट टर्म और 18 लाख पर्सनल लोन था। सहकर्मी पोस्टल असिस्टेंट विनीत पांडेय और अनूप कुमार मिश्रा ने इन ऋणों की गारंटी दे दी। काफी समय तक किस्तें जमा न हुईं तो बैंक ने नोटिस भेजे, लेकिन विक्रांत ने जवाब दिया न ही गारंटरों ने। तब बैंक ने विक्रांत के खाते को नान-परफार्मिंग एसेट (एनपीए) घोषित कर डाक विभाग को दोनों गारंटरों के वेतन से प्रतिमाह 10 हजार रुपये काटकर बैंक में जमा करने का पत्र भेज दिया।

उपाय नहीं बचा तब विनीत और अनूप हाई कोर्ट चले गए, लेकिन फैसला उनके खिलाफ आया। दैनिक जागरण में यह समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद यह मामला बुधवार को चर्चा में रहा। बैंक की लालबाग ब्रांच में दिनभर इस मामले को लेकर बातें होती रहीं।

50 हजार वेतन, हर माह 10 हजार किस्त भरेंगे यूपी पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक से ऋण लेने के लिए डाक कर्मचारी को बैंक का सदस्य बनना पड़ता है। इसके बाद तीन लोगों (लोन लेने वाले के साथ दो गारंटर) का समूह बनाया जाता है। विनीत और अनूप की उम्र लगभग 35 वर्ष है। दोनों पोस्टल असिस्टेंट हैं। इन्हें 45-50 हजार प्रतिमाह वेतन मिलता है अब इसमें से 10 हजार कटकर शेष राशि वेतन खाते में आएगी। मामले को लेकर इंटरनेट मीडिया पर भी लोग अपनी राय रख रहे हैं।