यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगा LTC का लाभ, 118वीं बैठक में प्रस्ताव मंजूर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ मिलेगा। शनिवार को हुई बोर्ड की 118वीं बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के प्रविधानों को अपनाने का निर्णय भी लिया गया।

बोर्ड के अध्यक्ष डा. रविंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सेवारत कर्मचारियों व पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जान पर भी चर्चा की गई।