UP Politics: सपा ने घोषित किए फ्रंटल संगठनों के राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष, अभिषेक को मिली बड़ी जिम्मेदारी

UP Politics- लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने चारों यूथ फ्रंटल संगठनों के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सपा ने समाजवादी छात्र सभा समाजवादी लोहिया वाहिनी समाजवादी युवजन सभा व मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के अध्यक्षों की नियुक्ति कर उन्हें पत्र जारी कर दिए हैं।

सपा ने चारों फ्रंटल संगठनों के राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष किए घोषित।

