UP Politics: विपक्षी दलों के गठबंधन पर शिवपाल ने दी प्रतिक्रिया- भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना ही सबका लक्ष्य

गठबंधन के लिए सहयोगी दलों के साथ बड़ा दिल दिखाएगी सपा

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे में बड़ा दिल दिखाएगी। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक से उत्साहित सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठकर सीटों के बंटवारे पर सहमति बना ली जाएगी। गठबंधन के सहयोगी भी उसी सीट पर दावा करें, जिसे वह जीत सकते हैं, जो दल जिस सीट पर मजबूत होगा उसे वह सीट दे दी जाएगी। सबका लक्ष्य एक ही है डबल इंजन की भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना। शिवपाल ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि सपा की कोशिश होगी कि गठबंधन में शामिल सभी दलों को साथ लेकर चले। गठबंधन में बसपा के शामिल न होने पर कहा कि मायावती परोक्ष रूप से भाजपा के ही साथ हैं। राजभर पर की टिप्पणी सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुत हल्के लोग हैं। कुछ दिनों पहले मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी इन्होंने तीखी टिप्पणियां की थी। अब वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। हमेशा नीतियों का विरोध किया शिवपाल ने कहा कि उन्होंने भी सपा से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी, हमेशा नीतियों का ही विरोध किया कभी व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं किया। प्रदेश की भाजपा सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस समय सबसे भ्रष्ट सरकार चल रही है। रिश्वतखोरी चरम पर है। भाजपा ने पूरा प्रदेश नौकरशाही के हवाले कर दिया है। लोकसभा टिकट मांगूंगा नहीं, पार्टी कहेगी तभी लड़ूंगा शिवपाल ने कहा कि वे लोकसभा टिकट मांगेंगे नहीं, यदि पार्टी नेतृत्व उन्हें लड़ने के लिए कहेगा तो वह चुनाव लड़ेंगे। बेटे आदित्य के चुनाव लड़ने पर कहा कि वह पार्टी के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जब उसे लड़ने के लिए कहेंगे वह चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके ज्यादातर समर्थकों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी व संबद्ध संगठनों में जगह मिल गई है, जल्द घोषित होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी में बचे हुए समर्थकों को सम्मानजनक पद मिल जाएंगे।

Edited By: Shivam Yadav