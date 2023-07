UP Politics : रामदास आठवले ने कहा भाजपा में शामिल हो सकते हैं जयंत चौधरी; अब जयंत चौधरी ने बता दिया अपना फैसला

लखनऊ, एजेंसी। राष्‍ट्र‍ीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी ने रामदास आठवले के बयान पर प्रत‍िक्र‍िया दी है। बता दें क‍ि केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (आरपीआइ) के अध्यक्ष रामदास आठवले ने रविवार को महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी थी। आठवले ने कहा था कि महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी फूट की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आठवले ने संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में सपा का भी हाल एनसीपी जैसा हो सकता है।

#WATCH | "What can happen by just their saying things? My stand is clear...The public will give its mandate in 2024. Opposition parties met in Patna, I will attend the next round of meetings": Rashtriya Lok Dal chief Jayant Chaudhary on RPI MP Ramdas Athawale's and SBSP founder &…