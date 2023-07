UP Politics: यूपी में संगठन की मजबूती के लिए भाजपा जल्द लेगी एक्शन, रिपोर्ट मिली; बदल जाएंगे आधे जिला अध्यक्ष

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से भाजपा जल्द ही जिलों में सांगठनिक बदलाव करेगी। जिलों में संगठन की धार पैनी करने के लिए पार्टी 50 प्रतिशत सांगठनिक जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए होमवर्क में जुटी है। नए जिला अध्यक्षों की तैनाती इस महीने के आखिरी हफ्ते में होने की संभावना है।

जिलों में संगठनात्मक बदलाव जल्द करेगी भाजपा

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से भाजपा जल्द ही जिलों में सांगठनिक बदलाव करेगी। जिलों में संगठन की धार पैनी करने के लिए पार्टी 50 प्रतिशत सांगठनिक जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए होमवर्क में जुटी है। नए जिला अध्यक्षों की तैनाती इस महीने के आखिरी हफ्ते में होने की संभावना है। भाजपा की प्रदेश टीम 25 मार्च को घोषित हुई थी। प्रदेश टीम की घोषणा के साथ ही सभी छह सांगठनिक क्षेत्रों के अध्यक्ष भी बदले गए थे। प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर बदलाव के बाद प्रदेश नेतृत्व अब जिलों में सांगठनिक ढांचा सुदृढ़ करने में जुटा है। 15 जुलाई तक सौंपना था नामों का पैनल इसी कड़ी में पार्टी ने सभी सांगठनिक जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। पर्यवेक्षकों को संबंधित जिलों में जाकर वहां सांगठनिक फेरबदल के बारे में गोपनीय रिपोर्ट और नए जिला अध्यक्ष की तैनाती के लिए दावेदारों के नामों का पैनल प्रदेश नेतृत्व को 15 जुलाई तक सौंपना था। भाजपा ने प्रदेश को 98 सांगठनिक जिलों में बांट रखा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अब तक 90 प्रतिशत जिलों में भेजे गए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बाकी पर्यवेक्षकों से भी जल्द रिपोर्ट और नामों का पैनल देने के लिए कहा गया है। अब तक सौंपी जा चुकी रिपोर्ट और नामों के पैनल में से नए जिला अध्यक्ष का नाम छांटने के लिए होमवर्क भी शुरू हो गया है। नए जिला अध्यक्ष के चयन के लिए प्रदेश नेतृत्व क्षेत्रीय अध्यक्ष के अलावा स्थानीय सांसद और विधायकों से भी रायशुमारी करेगा। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 50 प्रतिशत सांगठनिक जिलों में जिला अध्यक्षों के बदले जाने की संभावना है। जिला अध्यक्ष बदले जाने की कवायद के बीच संभावित दावेदार अपनी पैरोकारी के लिए प्रदेश मुख्यालय के भी चक्कर लगा रहे हैं।

