UP Politics: सुभासपा के साथ आने से पूर्वांचल में मजबूत होगी भाजपा, रेड जोन में रखी हैं आधा दर्जन सीटें

सुभासपा के साथ आने से पूर्वांचल में मजबूत होगी भाजपा

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की शर्तों को लेकर दोनों पक्षों ने पत्ते भले न खोले हों, लेकिन यह तो साफ है कि सुभासपा के साथ आने से पूर्वांचल में भाजपा और मजबूत होगी। अपने सामाजिक आधार को बढ़ाने के लिए अति पिछड़ी जातियों को साधने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी भाजपा को सुभासपा के एनडीए में शामिल होने से बल मिला है। पूर्वांचल के कई जिलों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाली अति पिछड़ी राजभर बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने वाली सुभासपा की ताकत भाजपा के मिशन-2024 को साधने में मददगार साबित होगी। भाजपा ने वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव में प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें भाजपा के कब्जे से बाहर हैं। इनमें से पूर्वांचल की चार सीटें-गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज भी शामिल हैं। इन चार सीटों के अलावा भाजपा ने अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर जोखिम के लिहाज से आजमगढ़ सीट को भी रेड जोन में शामिल किया है। पिछले लोक सभा चुनाव में भाजपा आजमगढ़ सीट भी हार गई थी, जिसे उसने बाद में उपचुनाव में जीता। कील-कांटे दुरुस्त करना चाहती है भाजपा हारी सीटों की फेहरिस्त में श्रावस्ती और अंबेडकरनगर सीटें भी शामिल हैं, जिन पर सुभासपा का साथ मिलने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। इन दोनों सीटों को भी भाजपा ने रेड जोन में रखा है। अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, लालगंज, जौनपुर, घोसी सीटें भाजपा ने 2014 में जीती थीं, लेकिन 2019 में हार गई। इसलिए भाजपा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल में अपने लिए सभी कील-कांटे दुरुस्त करना चाहती है। इनके अलावा चंदौली, बलिया समेत पूर्वांचल की लगभग एक दर्जन सीटों पर सुभासपा का साथ भाजपा को रास आ सकता है। पूर्वांचल को लेकर भाजपा की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने कार्यकाल को विस्तार मिलने के तुरंत बाद गाजीपुर पहुंचे थे और वहां जनसभा की थी।

