शामली मुठभेड़ में शहीद सुनील कुमार को कीर्ति चक्र और वीरता पुरस्कार, 93 यूपी पुलिस अधिकारियों को भी मिलेंगे पदक
शामली मुठभेड़ में शहीद एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के कुल 93 पुलिस अधिकारियों को वीरता, विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा।
HighLights
शहीद एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र।
राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए 11 यूपी पुलिसकर्मी चयनित।
93 पुलिस अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेंगे सेवा पदक।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 93 पुलिस अधिकारियों स्वतंत्रता दिवस पर वीरता, विशिष्ठ और सराहनीय सेवा पदक मिलेंगे। शामली की एक मुठभेड़ में शहीद एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है। राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार में भी उनका चयन हुआ। शुक्रवार को जारी सूची में राष्ट्रपति के वीरता (गैलेट्री) पुरस्कार श्रेणी में सुनील के अतिरिक्त यूपी पुलिस के 11 कर्मियों का नाम हैं।
छह अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 75 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है। वीरता पदक अर्जित करने वालों में आईपीएस अधिकारी से लेकर हेड कांस्टेबल तक हैं। इनमें से तीन को दूसरी बार वीरता पदक मिला है।
एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार 20 जनवरी 2025 में शामली में मुकीम काला गैंग के अपराधी को ढेर करने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें गुडगांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका 22 जनवरी को निधन हो गया था। उनकी इस जाबांजी के लिए कीर्ति चक्र के साथ वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है।
उनके अतिरिक्त जिन 11 कर्मियों को वीरता पदक दिया जाएगा, इनमें उपनिरीक्षक अक्षय परवीर त्यागी, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, इंस्पेक्टर सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार, आईपीएसमुनिराज जी, आईपीएस सत्यजीत गुप्ता, इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल आदेश त्रिपाठी और हेड कांस्टेबल प्रशांत कुमार शामिल हैं।
इनमें अक्षय परवीर त्यागी, सुनील कुमार और दीपक कुमार को दूसरी वार वीरता पुरस्कार मिला है। छह अधिकारियों-कर्मचारियों को विशिष्ठ सेवा पद मिलेगा। यह पदक उत्कृष्ट सेवा पर दिया जाता है। 75 अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा।
इनमें एडीजी राम कुमार, डीआईजी सुनीता सिंह, एसपी दया राम, डीसीपी दिनेश त्रिपाठी, कमांडेंट नरेंद्र कुमार सिंह, डीसीपी रवि शंकर निम, एसपी विनोद कुमार पांडेय, एएसपी बलरामाचारी दुबे और एसपी अमृता मिश्रा के नाम भी शामिल हैं।
स्वतंत्रता दिवस पर होगा सम्मान
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पुलिस, फायर, होमगार्ड व सिविल डिफेंस और सुधार सेवाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों को अलग-अलग श्रेणियों में पदक दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की सूची में इस बार वीरता के साथ-साथ लंबे समय तक उत्कृष्ट सेवा देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का भी नाम हैं, इन्हें भी समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
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