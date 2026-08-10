यूपी पुलिस में अगस्त माह में रिटायर हो रहे 10 IPS अफसर, डीजी फायर समेत कई अहम पद खाली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस महकमे में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया जाएगा। इसी माह सेवानिवृत्त हो रहे 10 आईपीएस अधिकारियों के स्थान पर दूसरे आइपीएस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।

इस माह सेवानिवृत्त होने वाले आइपीएस अधिकारियों में रिक्त होने वाले सबसे अहम पद डीजी फायर एवं आपातकालीन सेवाएं का है। इस पद पर तैनात अशोक मुथा जैन 30 अगस्त को सेवा निवृत्त होंगे। उन्हें पिछले माह ही सुजीत पांडेय के केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर भेजे जाने के बाद इस पद पर तैनात किया गया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात आइपीएस अधिकारियों की वरिष्ठ सूची के अनुसार अगस्त माह में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) में तैनात रवि जोसेफ ‘लोक्कू’ और सीआइडी में आइजी के पद पर तैनात डॉ. अखिलेश कुमार निगम, यूपी-122 के डीआइजी साहब राशिद खान, वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी, पीएसी मुख्यालय की डीआइजी सुनीता सिंह, पीएसी के एसपी राम नयन सिंह, लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात डीसीपी कमलेश किमार दीक्षित, ईओडब्ल्यू के एसपी अरविंद मिश्रा व पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय के एसपी हरि गोविंद के नाम शामिल हैं।