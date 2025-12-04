Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश पुलिस में होगी 4543 दारोगा व समकक्ष की भर्ती, बढ़ेगा संख्या बल; तेज होगी जांच प्रक्रिया

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    UP Police SI Recruitment Date Announced: करीब 16.50 लाख अभ्यर्थियों ने दारोगा भर्ती के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी https://uppbpb.gov. ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने दारोगा (उपनिरीक्षक) व उसके समकक्ष 4543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यूपीपीआरपीबी अगले वर्ष 14 व 15 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस भर्ती के लिए 11 सितंबर तक आनलाइन आवेदन मांगे थे। करीब 16.50 लाख अभ्यर्थियों ने दारोगा भर्ती के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी https://uppbpb.gov.in पर परीक्षा तिथियों की सूचना देख सकते हैं।
    दारोगा व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242, पीएसी के प्लाटून कमांडर के 135, विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर के लिए 60 और लखनऊ, बदायूं व गोरखपुर में पीएसी की महिला वाहिनियों के लिए महिला प्लाटून कमांडर के 106 पदों पर भर्ती होनी है। यह भर्ती कुल 4,543 पदों के लिए होनी है। इनमें एसआइ पुरुष के 4,242 और एसआइ महिला के 106 पद हैं। इसके अतिरिक्त, एसआइ प्लाटून कमांडर के लिए 135 पद और एसआइ प्लाटून कमांडर (विशेष सुरक्षा बल) के लिए 60 पद हैं।
    वहीं यूपीपीआरपीबी ने रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालकों के 44 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी तीन दिसंबर से दो जनवरी तक इस संबंध में आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि पांच जनवरी 2026 रखी गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन से पूर्व वन टाइम पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।