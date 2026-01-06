2 घंटे के पेपर में देने होंगे 150 सवालों के जवाब, क्या है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का नया पैटर्न?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 300 अंकों की आफ लाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, अभिरुचि, तार्किक क्षमता से संबंधित 150 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके लिए कुल दो घंटे समय दिया जाएगा।

सिपाही व समकक्ष पदों पर कुल 32,679 रिक्त पदों में से पीएसी के 15,131 रिक्त पद हैं। इनमें लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर की पीएसी महिला वाहिनियों के 2282 पदों पर भी भर्ती की जा रही है।

सिपाही के 1341 पदों पर होगी भर्ती

विशेष सुरक्षा बल में पांच साल से रिक्त चल रहे सिपाही के 1,341 पदों के लिए भर्ती होगी। सिपाही घुड़सवार के 71, जेल वार्डर पुरुष के 3,279 और जेल वार्डर महिला के 106 पद भी रिक्त हैं। सिपाही नागरिक पुलिस के 10,459 पदों को भी भरा जाएगा।