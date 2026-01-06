2 घंटे के पेपर में देने होंगे 150 सवालों के जवाब, क्या है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का नया पैटर्न?
उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक और तार्किक ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 300 अंकों की आफ लाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, अभिरुचि, तार्किक क्षमता से संबंधित 150 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके लिए कुल दो घंटे समय दिया जाएगा।
सिपाही व समकक्ष पदों पर कुल 32,679 रिक्त पदों में से पीएसी के 15,131 रिक्त पद हैं। इनमें लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर की पीएसी महिला वाहिनियों के 2282 पदों पर भी भर्ती की जा रही है।
सिपाही के 1341 पदों पर होगी भर्ती
विशेष सुरक्षा बल में पांच साल से रिक्त चल रहे सिपाही के 1,341 पदों के लिए भर्ती होगी। सिपाही घुड़सवार के 71, जेल वार्डर पुरुष के 3,279 और जेल वार्डर महिला के 106 पद भी रिक्त हैं। सिपाही नागरिक पुलिस के 10,459 पदों को भी भरा जाएगा।
40 लाख से ज्यादा आ सकते हैं आवेदन
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार अब तक एक लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को तीन साल आयु सीमा की छूट देने के बाद माना जा रहा है कि लगभग 40 लाख आवेदन पुलिस भर्ती के लिए किए जा सकते हैं।
दो वर्ष पहले सिपाही के 62,244 पदों पर हुई भर्ती के लिए 48 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। उस समय कोरोना महामारी के कारण आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई थी।
