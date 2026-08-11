UP Police Constable Recruitment 2025: 17 अगस्त से शुरू होगा दस्तावेजों का सत्यापन और पीएसटी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा (डीवी) और शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) 17 अगस्त से होगा।

पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस संदर्भ में सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भर्ती बोर्ड के अनुसार डीवी व पीएसटी के लिए प्रवेश व आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट (uppbpb.gov.in) पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए अपना प्रवेश और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व स्थान पर संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की सलाह दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।