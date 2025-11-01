यूपी पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर नहीं बन पाएंगे ये 60.7 प्रतिशत अभ्यर्थी, ग्रेड-ए के 1129 पदों के लिए हुई परीक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के 1129 पदों पर भर्ती के लिए आफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) में शनिवार को 39.3 प्रतिशत अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। जबकि 60.7 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। कंप्यूटर आपरेट भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर 2023 में किए गए थे। इसके बाद फरवरी 2024 में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और सिपाही भर्ती की परीक्षा अगस्त 2024 में दोबारा सकुशल संपन्न कराई गई थी।

सिपाही भर्ती परीक्षा के चलते कंप्यूटर आपरेटर की परीक्षा दो वर्ष विलंब से हुई। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के परीक्षा छोड़ने के पीछे इसे बड़ी वजह माना जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस दौरान अभ्यर्थियों ने दूसरी अन्य परीक्षाओं में भी भाग्य आजमाया होगा। इसकेे चलते भी अभ्यर्थियों की संख्या कम रही।

भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार शनिवार को दस जिलों में बनाए गए 244 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कड़े पहरे में सकुशल संपन्न हुई। भर्ती बोर्ड में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से भी सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी गई। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार लगभग 55 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने ही अपने प्रवेशपत्र डाउनलोड किए थे।

कंप्यूटर आपरेट भर्ती के लिए कुल कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज व वाराणसी में स्थित केंद्रों में सुबह 10 से 12 बजे के मध्यम एक पाली में हुई लिखित परीक्षा में कुल 39,853 अभ्यर्थी शामिल हुए। पुलिस में लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के कुल 921 पदों पर भर्ती के लिए आफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे के मध्य होगी।