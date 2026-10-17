नशे के खिलाफ जंग, यूपी पुलिस की बाइक रैली लखनऊ से केवड़िया रवाना; 3000 KM की यात्रा से युवाओं को करेगी जागरूक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नशे के खिलाफ जनजागरूकता का संदेश लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की मोटरसाइकिल रैली शनिवार को लखनऊ से तीन हजार किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हुई। शनिवार को राष्ट्रीय एकता दिवस-2026 के उपलक्ष्य में आयोजित रैली को पुलिस मुख्यालय से महानिदेशक राजीव कृष्ण ने हरी झंडी दिखाई। ‘नशे के खिलाफ लड़ाई’ की थीम पर निकली यह रैली युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के साथ नशामुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करेगी।

डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवैध कमाई और उससे बनाई गई संपत्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सशक्त और अखंड भारत के निर्माण के लिए युवा पीढ़ी का नशामुक्त होना जरूरी है। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक प्रदेश में मादक पदार्थों से जुड़े 4197 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 36,088 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद कर 6076 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, आपरेशन दहन के तहत 1,72,246 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं।

मादक पदार्थों के निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 68(ई) और 68(एफ) के तहत 96 मामलों में करीब 80.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा पीआइटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 76 मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अब तक 26 मादक पदार्थ तस्करी के कार्टेल ध्वस्त किए जा चुके हैं, जबकि 19 अंतरराज्यीय कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई जारी है।