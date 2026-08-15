यूपी के 1369 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्रालय और 670 को मिलेगा DGP का सेवा पदक, डीजीपी कार्यालय ने जारी की लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस पर सेवा रिकॉर्ड और उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन डीजी समेत राज्य के 1369 अधिकारियों-कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के सेवा पदक से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त 670 पुलिसकर्मियों को पदक मिलेंगे।

स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 1369 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा पदक दिए हैं। इनमें 707 लोगों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 662 लोगों को उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है।

अति उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वालों में पुलिस आवास निगम के डीजी डॉ. कल्लूरी एसपी कुमार, होमगार्ड्स के डीजी ध्रुव कुमार ठाकुर और पीएसी के डीजी आलोक सिंह शामिल हैं।

कई एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी पुरस्कार पाने वालों की श्रेणी में हैं। उत्कृष्ट सेवा पदक में वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जवान शामिल हैं।

670 पुलिसकर्मियों को मिलेंगे पदक

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी पुलिस के 670 अधिकारियों और कर्मचारियों की पुलिस महानिदेशक के उत्कृष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। डीजीपी कार्यालय ने चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी की है। इसमें कहा गया है कि सेवा अभिलेख और शौर्य के आधार पर इनका चयन किया गया है।