यूपी के 1369 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्रालय और 670 को मिलेगा DGP का सेवा पदक, डीजीपी कार्यालय ने जारी की लिस्ट
स्वतंत्रता दिवस पर यूपी पुलिस के 1369 अधिकारियों-कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के सेवा पदक मिले हैं, जबकि 670 पुलिसकर्मियों को डीजीपी के पदक से नवाजा जाएगा। इनमें तीन डीजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जवान शामिल हैं।
HighLights
गृह मंत्रालय ने 1369 यूपी पुलिसकर्मियों को सेवा पदक दिए।
डीजीपी के 670 पदक भी पुलिसकर्मियों को मिलेंगे।
तीन डीजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी सम्मानित हुए।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस पर सेवा रिकॉर्ड और उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन डीजी समेत राज्य के 1369 अधिकारियों-कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के सेवा पदक से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त 670 पुलिसकर्मियों को पदक मिलेंगे।
स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 1369 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा पदक दिए हैं। इनमें 707 लोगों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 662 लोगों को उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है।
अति उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वालों में पुलिस आवास निगम के डीजी डॉ. कल्लूरी एसपी कुमार, होमगार्ड्स के डीजी ध्रुव कुमार ठाकुर और पीएसी के डीजी आलोक सिंह शामिल हैं।
कई एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी पुरस्कार पाने वालों की श्रेणी में हैं। उत्कृष्ट सेवा पदक में वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जवान शामिल हैं।
670 पुलिसकर्मियों को मिलेंगे पदक
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी पुलिस के 670 अधिकारियों और कर्मचारियों की पुलिस महानिदेशक के उत्कृष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। डीजीपी कार्यालय ने चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी की है। इसमें कहा गया है कि सेवा अभिलेख और शौर्य के आधार पर इनका चयन किया गया है।
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के डीजी अशोक मुथा जैन और एडीजी प्रशासन प्रशांत कुमार को प्लेटिनम प्रशंसा चिन्ह दिया जाएगा। वहीं, प्रयागराज जोन के एडीजी ज्योति नारायण और एटीएस मुख्यालय के पुलिस महानिरीक्षक प्रेम कुमार गौतम को स्वर्ण प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा।
इसके अलावा डीजीपी राजीव कृष्णा की ओर से सम्मान पाने वालों में विभिन्न रैंक के अधिकारी, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं।
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